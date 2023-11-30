В Минздраве заявили о колоссальном потоке желающих лечиться в России

Со стороны зарубежных стран наблюдается колоссальный поток желающих лечиться в России. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«В нашу страну сегодня сформировался колоссальный поток [желающих лечиться] — пандемия закончилась, границы открылись», — сказал Мурашко, выступая на Конгрессе молодых ученых.

Объясняя это явление, министр пояснил, что в российской системе здравоохранения развиваются технологии, но при этом приемлемая ценовая политика.

30 ноября сообщалось, что в России сделали новый шаг в развитии онлайн-медицины.

Днем ранее президент России Владимир Путин в ходе III Конгресса молодых ученых заявил, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.

До того в России заговорили о нехватке врачей из-за старения населения.

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