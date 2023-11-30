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Путин пошутил о плачущем из-за бюджетных расходов Силуанове

Путин: глава Минфина Силуанов заплачет, когда узнает о новых бюджетных тратах

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил, что министр финансов Антон Силуанов не сможет сдержать слез, когда услышит о новых предложениях по бюджетным расходам. Об этом российский лидер заявил на встрече с молодыми учеными.

Как пишет ТАСС, Путина попросили узнать, можно ли расширить функционал «Менделеевской карты» по аналогии с «Пушкинской», которую спонсирует правительство. Президент отметил, что, вероятнее всего, внести дополнительные расходы в уже принятый бюджет будет не так уж и просто, хоть идея и неплоха.

«Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», — пошутил Путин.

«Менделеевская карта» — это программа лояльности, которая позволяет покупать со скидками какие-либо товары, билеты, заниматься спортом, а также получать скидки на программы дополнительного образования, музеи, кинотеатры, театры, медицинские организации.

Участниками программы могут стать победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, студенты колледжей и техникумов, победители Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.

Ранее Путин выступил за изучение искусственного интеллекта в школах.

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