Путин пошутил о плачущем из-за бюджетных расходов Силуанове

Президент России Владимир Путин пошутил, что министр финансов Антон Силуанов не сможет сдержать слез, когда услышит о новых предложениях по бюджетным расходам. Об этом российский лидер заявил на встрече с молодыми учеными.

Как пишет ТАСС, Путина попросили узнать, можно ли расширить функционал «Менделеевской карты» по аналогии с «Пушкинской», которую спонсирует правительство. Президент отметил, что, вероятнее всего, внести дополнительные расходы в уже принятый бюджет будет не так уж и просто, хоть идея и неплоха.

«Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», — пошутил Путин.

«Менделеевская карта» — это программа лояльности, которая позволяет покупать со скидками какие-либо товары, билеты, заниматься спортом, а также получать скидки на программы дополнительного образования, музеи, кинотеатры, театры, медицинские организации.

Участниками программы могут стать победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, студенты колледжей и техникумов, победители Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.

Ранее Путин выступил за изучение искусственного интеллекта в школах.