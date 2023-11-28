Новая детская больница Оренбурга начала прием пациентов

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл новую Областную детскую клиническую больницу в Оренбурге. Об этом сообщается на сайте Кремля

Новое учреждение здравоохранения объединило консультативный центр, отделения и оперблок. Больница рассчитана на ежегодное обслуживание более 100 тысяч детей.

В сообщении уточнили, что в эксплуатацию также ввели городскую больницу № 5 в Севастополе, акушерский корпус центральной районной больницы в Красноярском крае, поликлинику в одном из сел Республики Саха (Якутия). Кроме того, после капитального ремонта начинает прием пациентов городская детская поликлиника № 2 города Волжского и два филиала детской поликлиники № 31 в Волгограде.

«Такие современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники — это принципиально новые стандарты качества жизни», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональным программам, с 2019 по 2024 год в эксплуатацию в целом по стране будет введено 46 новых объектов детского здравоохранения.

До этого президент анонсировал новые меры для поддержки семей с детьми.

В середине октября стало известно, что большинство россиян считают: в РФ нет новой волны пандемии.