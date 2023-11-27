Синоптик заявил, что шторм на юге России вызван глобальным потеплением

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что причиной шторма в Крыму и Краснодарском крае является глобальное потепление. Об этом сообщает RTVI.

Он отметил, что глобальное изменение климата проявляется не только в потеплении, но и в учащении и усилении экстремальных событий. По его словам, ураган также затронул Украину, Румынию, Молдавию, Турцию и Балканские страны. При этом скорость ветра снизилась до 10–15 километров в час.

«Но передышка будет кратковременной», — сказал Шувалов.

Ранее сообщалось, что россияне решили не сдавать билеты в направлении юга России, несмотря на сильный шторм в этой части страны. По его словам, туроператоры готовы пойти на встречу тем туристам, которые решат повременить с поездкой. Тур можно будет отменить, заменить или перенести.

Эксперт добавил, что неблагоприятные погодные условия обычно заканчиваются через пару дней, поэтому для туриндустрии шторм не должен принести серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром из-за шторма волна накрыла побережье и затопила комплекс апартаментов.