В Севастополе из-за шторма пострадали три человека, упали 63 дерева

В Севастополе из-за штормового ветра пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор города, он провел выездное совещание оперативного штаба, на котором заслушал доклады от оперативных служб Севастополя.

По состоянию на данный момент зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, также были повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений. Помимо этого, в результате непогоды повреждены 17 транспортных средств.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что без электричества остались около полумиллиона жителей полуострова. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский, подчеркнул он.

В Крыму 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохими погодными условиями.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.