Мужчина на спор помочился на Вечный огонь в Новосибирске

В Новосибирске задержали мужчину, который на спор помочился на Вечный огонь. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на Монументе Славы в Новосибирске. По данным портала Om1, 21-летний молодой человек осквернил памятник из-за спора с приятелем, он решил проверить, можно ли погасить Вечный огонь, если помочиться на него.

Происходящее попало на записи камер видеонаблюдения, вандала задержал наряд полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее беременная россиянка получила штраф за осквернение памятника.