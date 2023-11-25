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Мужчина на спор помочился на Вечный огонь в Новосибирске

В Новосибирске хулиган помочился на Вечный огонь

В Новосибирске задержали мужчину, который на спор помочился на Вечный огонь. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на Монументе Славы в Новосибирске. По данным портала Om1, 21-летний молодой человек осквернил памятник из-за спора с приятелем, он решил проверить, можно ли погасить Вечный огонь, если помочиться на него.

Происходящее попало на записи камер видеонаблюдения, вандала задержал наряд полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее беременная россиянка получила штраф за осквернение памятника.

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