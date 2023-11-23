В Ассоциации пользователей соцсетей назвали возможные причины сбоя получения трафика Google

При работе с Google никто не может быть уверен, в чем причина того или иного сбоя, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков, комментируя инцидент с отсутствием трафика рекомендательного сервиса Google у ряда российским издателей.

«Ошибки, баги, сбои – от такого не застрахован даже такой ИТ-гигант, как Google с его инфраструктурой и командой специалистов. Но в случае с западной корпорацией никогда не можешь быть уверен, что это на самом деле – просто ошибка или намеренная пессимизация определенных ресурсов. С учетом того, что Google фактически напрямую участвует в информационной войне против России, второй вариант кажется достаточно вероятным», — отметил он.

По словам Зыкова, понять точную причину сбоя можно будет только спустя время.

«Если это была ошибка, то ее наверняка уже исправляют и трафик должен прийти в норму. Если же цензура – то тут комментарии излишни, удивляться нечему. Но независимо от итога, можно точно сказать, что технические проблемы у сервисов Google – совершенно не то же самое, что проблемы отечественных решений. Эта компания де-факто не существует в российском правовом поле, поэтому отвечать за последствия своих багов и ошибок она ни перед кем в РФ не собирается», — сказал Зыков.

Также он добавил, что взаимодействие с Google напоминает игру в «рулетку».

«Любое взаимодействие с Google превращается в рулетку как для простого россиянина, так и для издателей, медиахолдингов и авторов контента. Нам уже неоднократно демонстрировали, что западные платформы ненадежны во всех смыслах. И такие ситуации, как с Google – хороший повод вспомнить этот урок», — заключил Зыков.

Напомним, ранее ряд российских издателей перестал получать трафик из рекомендательного сервиса Google. Проблему могла вызвать как ошибка обновления, которая затронула ресурсы и в других странах, так и целенаправленное сокращение.