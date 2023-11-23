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Аналитики выяснили, куда россияне чаще всего ездили отдыхать осенью

OneTwoTrip: россияне стали чаще отдыхать в Бангкоке, Баку и Краснодаре

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Shutterstock

Россияне стали чаще выбирать для поездок внутренние маршруты: доля заказов за год выросла на 14,0% и достигла 78,4%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лидером по поездкам в России традиционно оказалась Москва: на столицу пришлось 25,2% от общего числа заказов. На втором месте — Санкт-Петербург, доля которого составила 14,6%, а замыкает тройку Сочи, где осенью отдыхали 9,3% туристов. В список также вошли Казань (доля — 3,0%), Екатеринбург (2,5%), Краснодар (2,2%), Калининград (1,9%), Нижний Новгород (1,6%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Владивосток (1,4%).

В сравнении с прошлой осенью сильнее всего, а именно на 22,2%, вырос спрос на отели в Краснодаре, а вот гостиницы Сочи, наоборот, стали на 15,5% менее популярными. Доля остальных городов практически не изменилась.

Этой осенью путешественники совершали в основном короткие поездки: большинство отельных заказов, или 76,6%, оформлены на срок от 1 до 3 дней. Многие (21,9%) отдыхали около недели, или 4-7 дней. А в более длительные путешествия (от 8 до 14 дней) отправлялись 1,5% россиян.

Самым популярным у россиян зарубежным городом остается Стамбул: этой осенью на него пришлось 10,7% отельных бронирований. Далее следуют Дубай, где отдыхали 5,2% туристов, и Минск с долей 4,6%. Кроме того, в топе оказались Ереван (доля — 3,8%), Бангкок (2,4%), Анталья (2,3%), Тбилиси (2,2%), Алма-Ата (1,9%), Париж (1,7%) и Баку (1,6%).

Серьезно выросла популярность гостиниц в Бангкоке (+84,6% по сравнению с прошлой осенью) и Баку (+60,0%). Также более востребован стал отдых в Дубае (+13,0%). А вот в Анталью и Стамбул стали ездить реже — на 41,0% и 15,7% соответственно. Доли остальных городов из списка за год почти не изменились.

Чаще всего осенние каникулы россиян за рубежом длились от 1 до 3 дней: на такой срок оформлено 60,2% заказов. От 4 до 7 дней жили в отелях 34,1% путешественников, а 5,7% останавливались на 8–14 дней.

Ранее турагентства назвали самые популярные у россиян направления на Новый год.

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