Путин утвердил бланк текста присяги и новые положения о гражданстве

Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения российского гражданства, а также образец бланка принесения присяги. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить ... положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ», — следует из текста указа.

Документ содержит в себе 173 страны. С его опубликованием прекращают действие ранние нормативные акты президента, которые действовали до принятия закона о гражданстве.

Ранее Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Согласно документу, данное решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручается к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.

До этого Путин заявил, что поддержка материнства и детства является одним из главных приоритетов в современной России. Президент добавил, что улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни семей в России находятся в числе ключевых приоритетов.

Ранее многодетных родителей призвали привлечь к проведению семьеведения в школах.