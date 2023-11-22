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Железнодорожное сообщение с Крымом на новогодних праздниках расширят

Минтранс РФ: железнодорожное сообщение с Крымом в новогодние праздники расширят

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Министр транспорта России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что железнодорожное сообщение с Крымом в новогодние праздники останется на уровне прошлого года и будет дополнительно расширено. Об это сообщает ТАСС.

«Отдельно доложу по сообщению с Крымом. В зимнем графике предусмотрено курсирование 9 поездов «Таврия», на новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву», — сказал Савельев.

Министр также отметил, что объем предложения на новогодние перевозки будет на уровне прошлого года и составит 168 тысяч мест.

Ранее сообщалось, что Путин во второй половине дня примет участие в видеоконференции, посвященной передаче регионам страны новой техники для общественного транспорта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в этот раз российские субъекты получат крупную партию техники. Однако он не стал уточнять, сколько именно машин будет передано региональным правительствам.

В то же время представитель президента обратил внимание, что сейчас в стране продолжается реализация программы по модернизации общественного транспорта. Ожидается, что во время видеоконференции с докладами выступят министр транспорта РФ Виталий Савельев и руководители других профильных ведомств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил вклад столичных производителей в развитие метро и железных дорог.

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