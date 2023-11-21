Новый спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Спецборт МЧС России с гражданами России, эвакуированными из Газы, вылетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

На борту Ил-76 МЧС России находятся несколько десятков россиян. Через пять часов самолет должен прибыть в московский аэропорт Домодедово.

Всего с 12 ноября из сектора Газа пятью спецрейсами в Россию доставлены более 500 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что всего в списки на эвакуацию записались более 1 тыс. человек.

До этого сообщалось, что самолет МЧС России, который утром 21 ноября вылетел из Дагестана с 27 тоннами гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа, прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш. В составе груза находятся продукты питания, в том числе детского, одежда, обувь и предметы личной гигиены.

20 ноября борт МЧС России доставил жителям сектора Газа через египетский город Эль-Ариш 27 тонн гуманитарного груза.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.