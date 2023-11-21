Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мошенники отправили курьера за деньгами в больницу к пенсионерке, попавшей под машину

Baza: в Москве мошенники отправили курьера за деньгами в больницу к россиянке

close
100%
Depositphotos

В Москве 67-летняя женщина попала под машину, когда шла отправлять деньги мошенникам, злоумышленники отправили курьера к ней в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мошенники связались с 67-летней россиянкой в одном из мессенджеров и предупредили о звонке якобы из ФСБ, женщине сообщили, что ее подозревают в переводе денег для запрещенной в России организации.

Спустя сутки пенсионерке позвонили «работники» Центробанка и заявили, что ей необходимо оформить кредит в сумме 1,1 млн рублей и перевести деньги на указанный счет.

Когда женщина шла от банкомата, ее сбила машина, пострадавшую доставили в Боткинскую больницу, в приемный покой к ней пришел курьер и забрал деньги.

Ранее под Петербургом мошенники сделали 82-летнюю жительницу блокадного Ленинграда бездомной.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий