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Путин поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

Путин пожелал патриарху Кириллу долголетия в его день рождения

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Виталий Невар/РИА Новости

В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с его 77-летием, выразив пожелания здоровья и долголетия. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации, опубликованной на сайте Русской православной церкви, 20 ноября 2023 года святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 77 лет. В этот день президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин позвонил предстоятелю РПЦ, чтобы поздравить его с днем рождения.

Президент выразил пожелания главе РПЦ крепкого здоровья, долголетия и успехов в его служении первосвятительской должности.

Патриарх Кирилл, известный также как Владимир Михайлович Гундяев до принятия монашества, родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1969 году он вступил в монашеский орден, приняв имя Кирилл. После ухода из жизни патриарха Московского и всея Руси Алексия II в декабре 2008 года, на экстренном заседании Священного синода Русской православной церкви, митрополит Кирилл был избран временным руководителем патриаршего престола. В январе 2009 года на Поместном соборе РПЦ он был избран 16-м патриархом Московским и всея Руси, а его интронизация состоялась 1 февраля в храме Христа Спасителя.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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