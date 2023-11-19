Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Школьника из Ачинска заподозрили в убийстве одноклассника

СК: в убийстве 12-летнего школьника из Ачинска подозревают его одноклассника

Следственный комитет России в Красноярском крае раскрыл подробности дела об убийстве 12-летнего школьника в Ачинске. По версии следствия, мальчика зарубил топором и выкинул в реку его одноклассник. Подробности СК опубликовал в Telegram-канале.

»<...> Около 15:00 17 ноября погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. Подросток взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после этого подросток погрузил тело на тележку и довез до реки Мазулька, в воды которой сбросил жертву. В доме предполагаемого убийцы нашли одежду школьника, его рюкзак, а также тележку со следами крови.

До этого следователи проверили сразу несколько версий случившегося. Одним из предполагаемых фигурантов преступления считали отчима погибшего мальчика, но эта версия не подтвердилась.

О пропаже 12-летнего школьника 17 ноября сообщила в полицию его мама: мальчик не вернулся домой из учебного заведения. Впоследствии его тело нашли в Мазульке с признаками насильственной смерти.

Ранее полиция раскрыла подробности смерти двоих россиян в Индии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий