Школьника из Ачинска заподозрили в убийстве одноклассника

Следственный комитет России в Красноярском крае раскрыл подробности дела об убийстве 12-летнего школьника в Ачинске. По версии следствия, мальчика зарубил топором и выкинул в реку его одноклассник. Подробности СК опубликовал в Telegram-канале.

»<...> Около 15:00 17 ноября погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. Подросток взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после этого подросток погрузил тело на тележку и довез до реки Мазулька, в воды которой сбросил жертву. В доме предполагаемого убийцы нашли одежду школьника, его рюкзак, а также тележку со следами крови.

До этого следователи проверили сразу несколько версий случившегося. Одним из предполагаемых фигурантов преступления считали отчима погибшего мальчика, но эта версия не подтвердилась.

О пропаже 12-летнего школьника 17 ноября сообщила в полицию его мама: мальчик не вернулся домой из учебного заведения. Впоследствии его тело нашли в Мазульке с признаками насильственной смерти.

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