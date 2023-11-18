На выставке «Россия» проходит День Томской области

На Международной выставке-форуме «Россия» губернатор Томской области Владимир Мазур презентовал достижения региона последних лет в экономике и социальной сфере, сообщает пресс-служба выставки.

«Томская область — старинный сибирский край и в то же время один из ведущих научно-образовательных, инновационно-технологических центров страны. Главный драйвер развития региона — это, конечно, люди: ученые, производственники, строители, медики, педагоги, аграрии. Это молодежь, которая едет в томские университеты за знаниями из других регионов России и 95 стран мира. Мы вместе решаем задачу нашего Президента Владимира Путина по достижению научно-технологического суверенитета страны», — подчеркнул Владимир Мазур.

Глава области рассказал о реализации национальных проектов и результатах, достигнутых за пять лет. Также был представлен проект «Прорыв» — строительство атомного реактора на быстрых нейтронах «Брест» на площадке Сибирского химкомбината. Отдельно губернатор осветил планы создания на базе вузов и НИИ региона единого научно-образовательного пространства – Большого университета.

На выставочном пространстве «Россия — территория вкуса» кулинары Томской области поставили гастрономический рекорд, приготовив именной торт в честь столицы региона весом 45 килограммов. Там же прошел «вкусный урок» от томского шеф-повара Антона Аврамчука. Также некоторые посетители выставки смогли выиграть четырехдневную путевку по национальному туристическому маршруту «Томск — Сердце Сибири».

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.