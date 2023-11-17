Путин постарается приехать на фестиваль «Славянский базар в Витебске»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что постарается посетить Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин также поблагодарил за приглашение на фестиваль министра культуры Белоруссии Анатолия Маркевича и отметил, что постарается прибыть на него.

«Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит, так что с Александром Григорьевичем (президентом Белоруссии. — «Газета.Ru») увижусь, и мы обязательно это пообсуждаем, спасибо!» — сказал Путин.

Ранее Путин принял приглашение белорусского коллеги Лукашенко принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который должен состояться 23 ноября в Минске. Она отметила, что 14 ноября президент Белоруссии провел телефонный разговор с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе беседы Лукашенко предложил председателю иностранного правительства посетить саммит ОДКБ, однако получил отказ.

Как сказала Эйсмонт, белорусский лидер с пониманием отнесся к решению Пашиняна. При этом она добавила, что глава государства также направил приглашения на мероприятия коллегам из ряда других стран.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ.