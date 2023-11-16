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Глава СПЧ заявил, что вопрос справедливости в деле Скочиленко – не к нему

Глава СПЧ Фадеев готов помочь Саше Скочиленко, если в процессе были нарушения

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Anton Vaganov/Reuters

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) готов оказать помощь приговоренной к семи годам лишения свободы Александре Скочиленко, если она и ее адвокаты обнаружат нарушения или искажения в деле. Об этом «Газете.Ru» заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он отметил, что не может комментировать решение суда.

«Я не могу комментировать решение суда. Если будут какие-то заявления, просьбы от нее, от адвокатов по этому процессу, тогда я готов как-то отреагировать. А вопрос справедливости, несправедливости — это не ко мне. Это эмоции. Если были, по их мнению, какие-то искажения, нарушения, готов рассматривать их заявления», — сказал он.

16 ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима. Ее обвиняют в распространении фейков о ВС РФ из-за акции в петербургском супермаркете, где художница поменяла ценники на пацифистские листовки. Прокурор требовал отправить девушку в колонию на восемь лет.

14 ноября Скочиленко выступила в суде с последним словом. Художница назвала свое дело странным и смешным. Она призналась, что при каждом посещении суда ждет объявления о затянувшемся розыгрыше. По ее словам, даже сотрудники СИЗО, где содержат художницу, не верят, что девушку хотят посадить.

Ранее Сокуров назвал чудовищным семилетний срок для Саши Скочиленко.

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