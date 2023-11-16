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Андрей Воробьев поддержал идею подмосковных ЗАТО о присвоении им статуса малых городов

Вопрос о присвоении ЗАТО статуса малых городов рассмотрят на федеральном уровне

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Присвоение закрытым административно-территориальным образованиям (ЗАТО) статуса малых городов позволит этим населенным пунктам участвовать в тех же программах поддержки, что и города, в первую очередь это касается президентского конкурса благоустройства. Об этом на встрече с активистами и главами закрытых административно-территориальных образований заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Предложение о присвоении ЗАТО статуса малых городов поступило от представителей Звездного городка. В настоящее время данный статус имеет только Краснознаменск, остальные — это поселки городского типа.

Губернатор поддержал инициативу и отметил, что предложит рассмотреть этот вопрос на федеральном уровне.

Глава региона заверил, что муниципалитетам и дальше продолжат уделять внимание, тем более что ЗАТО, по его словам, вносят большой вклад в поддержку специальной военной операции.

«Мы часто бываем в крупных муниципалитетах, но и маленьким стараемся обеспечивать перемены. Очень надеюсь, что они заметны. Однако всегда появляются активные жители, которые ставят перед нами новые задачи. И это правильно. В ЗАТО есть свои особенности, здесь нужно находить партнерство с министерством обороны. Благодаря такому сотрудничеству нам удалось продвинуться по капремонту, благоустройству, социальной инфраструктуре», — сказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах сформировался большой запрос на обновление жилья, поскольку все военные городки, все ЗАТО строились еще в 60-х годах.
Андрей Воробьев заявил, что поднятые на встрече вопросы, касающиеся капремонта, благоустройства, и развития спортивной инфраструктуры населенных ЗАТО будут решены.

«Я хотел бы поблагодарить и присутствующих здесь глав, и неравнодушных жителей, кто активен, критически мыслит и помогает нам проводить преобразования», — заключил губернатор.

В пресс-службе губернатора и правительства региона уточнили, что в Подмосковье существует 5 ЗАТО — Звездный городок, Восход, Власиха, Краснознаменск и Молодежный.

По поручению губернатора за последние годы там прошли преобразования.

Так, в Звездном городке благоустроили Аллею космонавтов, набережную, озеро микрорайона Леониха, территорию спортшколы «Галактика».

Во Власихе — Соборную площадь, детскую поликлинику, построили стадион и ФОК, отремонтировали Дворец культуры.

В Краснознаменске привели в порядок футбольное поле, благоустроили парк и площадь, отремонтировали Дом офицеров.

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