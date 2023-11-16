При обстреле Донецка ранены четыре человека

В результате обстрела со стороны украинских войск четыре мирных жителя получили ранения в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ДНР.

«За 16 ноября по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район) — по улице Зуевской ранены четверо гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Речь идет об одном мужчине и трех женщинах.

Обстрел был совершен в 12:30 по московскому времени, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Накануне советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины под Донецком. По его словам, российским бойцам достались «весьма интересные трофеи» — стрелковое оружие, гранатометы, патроны и гранаты производства стран НАТО.

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