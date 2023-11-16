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Стало известно, сколько москвичей работали на ноябрьских праздниках

В Москве больше половины жителей работали на ноябрьских праздниках

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Shutterstock

Больше половины жителей Москвы (54%) работали на ноябрьских праздниках (4-6 ноября). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа». 36% опрошенных рассказали, что работодатель оплатил им переработки в двойном размере.

Управляющий директор платформы Артем Кумпель напомнил, что за работу в выходные и праздничные дни можно претендовать не только на двойное вознаграждение, но и на дополнительный выходной день с сохранением заработной платы.

«Согласно Трудовому кодексу, дополнительный выходной является альтернативной компенсацией за официально оформленную сверхурочную работу, которую может выбрать любой сотрудник», — отметил Кумпель.

Аналитики выяснили, что больше всего в праздники трудились работники торговли (66%), искусства и развлечений (64%), салонов красоты и фитнес-клубов (62%), а также автобизнеса и сельского хозяйства (62%).

По данным «Авито Работы» 67% жителей Москвы выступают против продолжения их детьми трудовой династии. В то же время 62% москвичей отмечают, что никогда не хотели идти по стопам родителей.

До этого аналитики сервиса сообщали, что на лето 2023 года только 39% россиян имели сокращенный рабочий день по пятницам. При этом 60% работающих граждан трудятся в конце рабочей недели по обычному графику.

Ранее стало известно, на каких сотрудников в России вырос спрос более чем в 2 раза.

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