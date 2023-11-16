После событий на Ближнем Востоке внимание общественности западных стран переключилось на Израиль и Палестину, а необходимость поддержки Украины вызывает все большие сомнений. Об этом пишет британское издание Financial Times.

«Кто на самом деле верит в то, что Киев сможет «вернуть» территории?» — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что мировая общественность теперь считает препятствием для установления мира на Украине Запад и киевские власти, а не Россию. А за пределами западных стран многие верят в победу России и считают, что Европейский союз недолговечен и может прекратить свое существование в течение двадцати лет.

16 ноября в Госдуме заявили, что Россия не сторонник заморозки конфликта на Украине. Депутат ГД РФ от Севастополя Дмитрий Белик напомнил о требованиях РФ о полной демилитаризации Украины и условиях, озвученных на встрече в Стамбуле в марте прошлого года.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что Украина не считает возможным замораживать конфликт с Россией. По его словам, военные действия нужно завершать.

Ранее под Волгоградом пресекли работу нарколабораторий, контролируемых с Украины.