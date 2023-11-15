Советскую символику спрячут еще на одной станции метро Киева

В Киеве на станции метро «Вокзальная» начали маскировать советскую символику, ее закрывают специальными деревянными щитами. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Работы ведутся в рамках «декоммунизации и дерусификации». Деревянными щитами закроют изображения большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики.

Станция «Вокзальная», отмечают в администрации, является недвижимым объектом культурного наследия, имеет охранный статус и оберегается государством, поэтому для подобных работ необходимо получить одобрения соответствующих органов.

На сегодняшний день разрешения на демонтаж щитов киевским властям не выдали, подчеркнули в КГГА. Там напомнили, что в 2022 году подобные работы были проведены на станции «Университет» с бюстами российских деятелей культуры и науки.

До этого в Киеве демонтировали второй за месяц монумент Александру Пушкину. На прошлой неделе правительство Украины исключило его из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия. Демонтаж памятников, связанных с историей РФ и СССР, идет в стране с 2015 года, только в Киеве с прошлого июля убрали более 60 таких монументов.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.