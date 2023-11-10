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Стало известно, кто рисовал звезды Давида на домах в Париже

Молдавский бизнесмен признался в нанесении звезд Давида на дома в Париже

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Lucien Libert/File Photo/Reuters

Молдавский бизнесмен Анатолий Призенко признал в эфире телеканала BFMTV свое участие в акции с нанесением изображений звезды Давида на дома в Париже и его пригородах.

По словам бизнесмена, акция была организована в поддержку евреев, живущих во Франции и за рубежом и не имеющих «никакого отношения к тому, что происходит в настоящее время. Призенко также выразил удивление, что политики и СМИ во Франции интерпретировали это как антисемитский акт. По его словам, он не думал, что сможет напугать французов этими «простыми символами».

Призенко уточнил, что акция проводилась совместно с европейским еврейским сообществом «Щит Давида», однако BFMTV к настоящему времени не смог подтвердить существование данной организации.

До этого МИД Франции обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

В конце октября в Париже начали расследование после обнаружения около 60 звезд Давида на стенах зданий. Эмблемы в форме шестиконечной звезды заметили 31 октября в 14-м округе французской столицы. В мэрии Парижа осудили «антисемитские действия» неизвестных, а в полиции начали расследование по делу о «повреждении чужого имущества», совершенном «по мотивам происхождения, расы, этнической принадлежности или религии».

Ранее в Германии на домах евреев нарисовали звезду Давида.

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