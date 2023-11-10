На выставке «Россия» отметят день рождения Сбера

Сбер подготовил праздничную программу в честь дня рождения компании 12 ноября на выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба Сбера.

Гостей павильона ждет увлекательная программа: детей будут развлекать аниматоры, иллюзионист и Чебурашка. Также каждый маленький посетитель получит именинный капкейк или макарунс. Кроме того, дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах.

Образовательная программа павильона будет посвящена дню рождения Сбера. Посетители смогут послушать лекцию ведущего эксперта компании по технологиям Сергея Маркова на тему «Большая гонка в области искусственного интеллекта и участие в ней исследователей Сбера», а также менеджер дирекции по развитию корпоративной культуры Сбера Резеда Валлиулина расскажет о волонтерстве в компании.

Кроме того, гости павильона смогут поучаствовать в Зеленом дне Сбера. В этом году акция проходит с 9 по 12 ноября. Предложения Зеленого дня распространяются на ассортимент продуктов и сервисов Сбера и его партнеров.

Экспозиция Сбера находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Павильон будет работать до 12 апреля 2024 года.