Аналитики выяснили, что россияне добавляют в «Избранное» перед распродажами

В преддверии крупных распродаж пользователи маркетплейсов чаще обычного добавляют в «Избранное» дорогостоящие товары, говорится в исследовании Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Среди самых популярных позиций — телевизоры, игровые приставки, электрогрили, роботы-пылесосы.

Так, например, если в течение года в «Избранное» попадают товары категории «Бытовая техника и электроника» со средней ценой 18-19 тыс. рублей, то в период распродаж пользователи присматриваются к более крупным покупкам — со средней стоимостью 28 тыс. рублей.

Чаще всего же в закладки добавляют товары категорий «Красота и уход» — они составляют 12,9% от всех сохранений. На втором месте «Товары для дома» — 9,9% сохранений. Средняя стоимость позиций в «Избранном» составляет 1 309 и 2 540 рублей соответственно. Люди привыкли повторять заказы тех товаров, которыми пользуются регулярно. В «Избранном» им удобнее следить за изменением цен и сразу класть лоты в корзину — когда действует выгодное предложение или когда домашние запасы заканчиваются.

Тройку лидеров-категорий замыкает «Бытовая техника» — 9,4% сохранений. Перед крупной покупкой людям обычно нужно время, чтобы присмотреться к товарам — их откладывают, чтобы внимательнее изучить характеристики и отзывы, отследить скидки или повышенный кешбэк. Средняя цена таких позиций в «Избранном» — 18 443 рубля. К самым популярным сохраняемым товарам среди всех категорий относятся телевизоры, игровые приставки, электрогрили, роботы-пылесосы — покупатели присматриваются к бытовой технике и электронике с большими скидками.

Реже всего в «Избранное» добавляют лекарства и БАДы — на категорию «Аптека» приходится лишь 1,7% сохранений. Такие товары приобретают в основном по необходимости и редко отслеживают колебания цен.

Кроме того, аналитики изучили динамику добавлений в «Избранное» вне периода распродаж. Самой сохраняемой категорией в году так же стала «Красота и уход», причем пользователи готовы тратить на такие товары больше — по сравнению с 2022, средняя цена позиций в «Избранном» увеличилась на 45%. В первом квартале лидером по сохранениям стали конфеты и пирожные — скорее всего, это связано с праздниками в начале года. Во втором квартале в топ закладок обычно попадают чемоданы — это может быть связано с началом сезона отпусков. В третьем квартале на первое место выходят смартфоны — такая тенденция объясняется выходом новинок и подготовкой к учебному году.

Ранее у путешественников появились новые возможности для накопления баллов и миль.