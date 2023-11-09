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Эксперты назвали способы избавиться от вшей в домашних условиях

ОСН: при педикулезе самыми эффективными считаются составы на основе диметикона

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Ulrich Niehoff/Global Look Press

При появлении вшей — педикулезе — лучше всего начать лечение с обращения к дерматологу. В домашних условиях справиться с проблемой тоже можно, но лучше не тратить время на народные средства, которые могут только причинить вред. Лучше всего купить в аптеке безрецептурный шампунь или лосьон против вшей, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Наиболее эффективными считаются составы на основе диметикона и минеральных масел, при использовании которых паразиты умирают из-за ограничения доступа к кислороду. Также можно приобрести шампунь с перметрином (нельзя использовать при аллергии на хризантемы и амброзию). Этот инсектицид помогает побороть вшей, однако на гнид он не действует, поэтому им придется воспользоваться несколько раз.

При заражении беременной или ребенка в возрасте до 3 лет следует сначала проконсультироваться с врачом. Проводить обработку нужно всем домочадцам одновременно. Сушить после этого волосы феном нельзя, так как инсектициды легко воспламеняются.

После обработки нельзя мыть голову обычным шампунем двое суток. Вычесывать паразитов следует специальным гребнем. После процедур следует проверять голову еще несколько недель.

Нельзя при борьбе с педикулезом использовать такие опасные методы, как применение керосина, уксуса и прочих опасных веществ, оборачивать голову целлофановым пакетом во время обработки, бриться налысо или очень коротко, использовать соду, майонез, горчицу и прочие средства с уксусом, также другие опасные вещества.

Специалисты также рекомендуют рассказать детям о мерах профилактики педикулеза — запретить им надевать чужие шапки, пользоваться чужими расческами, наушниками, резинками и так далее.

Напомним, педиатры также советуют объяснить детям, что не стоит касаться своими волосами волос других детей. В редких случаях заражение возможно через бытовые предметы, на которых могут оставаться гниды вшей.

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