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Прокуратура проверит «Уральские авиалинии», которые не пропустили чемодан ребенка

«Уральские авиалинии» проверят из-за того, что они не пропустили чемодан ребенка

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Shutterstock

Прокуратура проверит компанию «Уральские авиалинии» после того, как сотрудники не пропустили ручную кладь ребенка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Причиной для разбирательства стала публикация Telegram-канала «Mash на Мойке» о ситуации в аэропорту Сочи. Чемодан 13-летней девочки «с усилиями» помещался в калибратор для ручной клади.

В результате ребенку пришлось оставить его в воздушной гавани. Россиянка путешествовала с коллективом танцоров, поэтому они предложили ей разложить вещи по их сумкам.

После произошедшего прокуратура организовала надзорные мероприятия. По итогам правоохранители выяснят, законны ли действия перевозчика.

Ранее екатеринбурженка не попала на самолет в Сочи несмотря на наличие билета.

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