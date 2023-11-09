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В США раскрыли сеть элитных публичных домов, имеющую сотню высокопоставленных клиентов

NYT: Минюст США расследует дело публичных домов, чьими клиентами были чиновники

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Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям в организации сети элитных публичных домов. О раскрытии сети в Вашингтоне и Бостоне с сотней высокопоставленных клиентов, среди которых были в том числе чиновники и военнослужащие, сообщает газета The New York Times.

«Клиентами были юристы, бухгалтеры, врачи, выборные должностные лица, руководители фармацевтических и высокотехнологичных организаций, военнослужащие, государственные подрядчики, профессора, ученые», — приводит издание слова исполняющего обязанности прокурора США в Бостоне Джошуа Леви.

При этом в Минюсте США не раскрыли имена клиентов. Трех людей обвинили в использовании «тактики принуждения» для привлечения женщин к оказанию интимных услуг, за что с клиентов взималась плата 350 — 600 долларов в час.

До этого сообщалось, что в США мужчина два месяца притворялся несовершеннолетним школьником, чтобы знакомиться с подростками и совращать их.

Ранее в США учительница получила условный срок после интима со школьниками.

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