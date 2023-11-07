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Ребенка зажало на детской площадке, его вызволяли российские спасатели

В Ярославле мальчика зажало на лестнице на детской площадке

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РИА «Новости»

В Ярославле игра восьмилетнего мальчика на детской площадке закончилась вызовом спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.

Инцидент произошел 4 ноября на одной из детских площадок областного центра. Как рассказали очевидцы, мальчик поднимался по лестнице детского городка, когда поскользнулся и застрял бедром между ступеньками. Высвободить ногу самостоятельно ребенок не смог, на помощь мальчику приехали спасатели.

Они с помощью аварийно-спасательного инструмента «отжали» лесенку от площадки и освободили школьника. Помощь медиков пострадавшему не потребовалась.

Ранее в Казани сотрудники МЧС высвободили палец четырехлетнего мальчика, застрявший в ночном горшке.

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