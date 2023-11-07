Мэр Москвы рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Уникальные документы Главархива Москвы помогут больше узнать о параде 1941 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Теlegram-канале.

«7 ноября 1941 года на Красной площади прошел легендарный военный парад. Он стал символом мужества и веры, помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа. Узнать больше об этом историческом дне помогут газеты, фотографии и видео Главархива столицы», — написал градоначальник.

Сергей Собянин уточнил, что в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» представлено множество архивных материалов. Например, в разделе «Медиатека» можно посмотреть фотографии, а в подразделе «Видеохроника» — видео, зафиксировавшее событие 82-летней давности.

Кроме того, можно ознакомиться с электронной книгой «1941–1945. Хроника жизни Москвы», выпущенной Главархивом к 75-летию Победы.

Ранее сообщалось, что на Красной площади заработала выставка, посвященная 82-ой годовщине легендарного военного парада 1941 года. В частности, там разместили технику времен Великой Отечественной войны.