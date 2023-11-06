Эксперт назвал знаковым событием проведение выставки-форума «Россия»

Выставка-форум «Россия» доказывает, что нашей стране есть, что показать, заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«Впервые в современной истории России мы видим, как на одной площадке будут собраны все значимые достижения России. По подсчетам организаторов, увидеть их смогут до 20 млн человек», — отметил Егорченков.

По его словам, проведение выставки-форума «Россия» очень своевременно.

«Возрожденная решением президента России Владимиром Путиным традиция очень своевременна, потому что со стороны международных информационных структур давно было принято решение максимально принижать достижения России. Часто люди в нашей стране подвергались влиянию внешней пропаганды, а сейчас мы имеем реальную площадку, на которой каждый россиянин сможет увидеть, что именно происходит внутри страны, а также увидеть достижения и прикоснуться к действительности», — рассказал политолог.

Также Егорченков подчеркнул, что выставка-форум «Россия» имеет большое значение для регионов.

«Для регионов крайне важно иметь действующую площадку, где могут быть представлены достижения промышленности, экономики и культуры. Также регионы могут обменяться друг с другом опытом и увидеть, какие практики развиваются на других территориях», — сказал он.

Егорченков выразил уверенность в том, что «региональные площадки вызовут не меньший интерес, чем большие российские проекты».

«В нашей стране есть хорошая традиция проявлять интерес к обычаям и традициям каждого народа и региона», — заключил политолог.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.