В Турции полиция применила газ и водометы против протестующих

Полиция в турецкой Адане применила против протестующих, пытающихся проникнуть на американскую базу Инджирлик, слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать демонстрантам», — говорится в сообщении.

Ранее во многих городах Турции в связи с ударом по больнице в секторе Газа прошли стихийные антиизраильские акции. В Анкаре и Стамбуле митинги состоялись у дипломатических представительств Израиля. В Анкаре полиция полностью перекрыла улицу, на которой расположено израильское посольство. В этот район стянуто дополнительное количество спецназа.

В Стамбуле полиция применила против пытавшихся прорваться к израильскому консульству демонстрантов перцовый газ. Были усилены меры безопасности у израильского консульства в Измире. Сообщается, что массовая акция протеста состоялась у консульства США в Адане. Кроме того, в Стамбуле было разгромлено несколько ресторанов быстрого питания McDonald's.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.