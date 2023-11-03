Путин заявил о попытке раскачать Россию изнутри через беспорядки в Дагестане

Президент России Владимир Путин считает, что те, кто спровоцировал события в Дагестане, хотели раскачать РФ изнутри. Об этом глава государства заявил на встрече с обновленным составом Общественной палаты.

«Это говорит о том, что на самом-то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае это интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри», — уверен Путин.

Президент подчеркнул, что все события нужно воспринимать с трезвой головой и понимать, что призывы к беспорядкам звучали из-за рубежа, в частности — с Украины. «Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», - отметил он.

Глава государства также похвалил российское духовенство за оперативную и убедительную реакцию на случившееся в Махачкале.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

Впоследствии выяснилось, что к беспорядкам активно призывали различные Telegram-каналы. Силовики установили, что автор одного из самых крупных в данный момент проживает в Стамбуле, а до этого несколько лет провел на Украине.

Ранее муфтий Дагестана назвал Путина единственным политиком, помогающим мусульманским странам.