Владельца призывавшего к беспорядкам в Дагестане Telegram-канала нашли в Турции

Сотрудникам российских правоохранительных органов удалось выяснить, кто является владельцем Telegram-канала «Утро Дагестан», призывавшего к беспорядкам в Махачкале. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, им оказался уроженец Дагестана Абакар Абакаров.

«Сейчас он находится в Стамбуле и работает в рамках информационной борьбы Запада», — утверждает источник телеканала.

По данным журналистов, Абакар ведет антироссийскую деятельность с 2015 года, а с 2016 по 2022 год жил в Одессе, где был организатором «Исламской школы» вместе с членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). После начала спецоперации переехал в Турцию.

Уточняется также, что «Утро Дагестан» — лишь один из 17 каналов крупной информационной сетки, в каждом из которых состоит от 500 до 20 тыс. подписчиков.

Вышеназванный канал 30 октября заблокировали после соответствующего поста Павла Дурова, в котором создатель Telegram заявил, что «Утро Дагестан» нарушает правила мессенджера.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По мнению президента России Владимира Путина, беспорядки были спровоцированы «не без помощи Украины, в том числе руками западных спецслужб».

Ранее глава Дагестана задался вопросом «зачем в турбине искать еврея».