Глава СПЧ прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал ситуацию с беспорядками в аэропорту Махачкалы, где протестующие были недовольны прибытием рейса из Израиля.

«Еще не очень понятна структура этих событий, ведь речь идет о тех зачинщиках. О каком снисхождении тут можно говорить? Безусловно, зачинщиков надо выявить всех, активистов надо выявить всех», — сказал он.

По его словам, расследование должно быть предельно глубоким и должно выявить детали произошедшего.

«Уж когда расследование будет завершено, можно будет о чем-то говорить, о каком-то там снисхождении»

Он отметил, что принимая во внимание важность для страны этого события, «говорить о снисхождении попросту рано».

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу — они искали евреев. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, задержаны несколько десятков человек, некоторые из них — по статье о мелком хулиганстве.

1 ноября муфтий Татарстана призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков в Махачкале, так как их действия «спровоцировали из-за рубежа».

Ранее Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане.