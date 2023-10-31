ХАМАС ударил по Тель-Авиву

Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — объявило о нанесении очередного удара по Тель-Авиву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал группировки.

В сообщении сказано, что удар стал ответом на «массовые убийства» Израилем мирных палестинцев.

При этом, ЦАХАЛ в своем Telegram-канале заявлял, что в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги.

Накануне бригады «Аль-Кассам» сообщали, что обстреливают израильский приморский город Ашдод в ответ на нападения на мирное население Палестины.

До этого в Telegram-канале Армии обороны Израиля заявлялось, что израильские солдаты в ночь на 28 октября нанесли удары по подземным целям, расположенным на севере сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.