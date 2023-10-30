Глава музея современной истории России осудила действия участников беспорядков в Махачкале

Дагестан, как и весь Северный Кавказ — неотъемлемая часть России — светского, многоконфессионального и многонационального государства — на всей территории которой законы РФ имеют одинаковую силу, и правила поведения в стране должны быть едиными для всех без исключения. Такое мнение, комментируя произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы события, высказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Музея современной истории России Ирина Великанова.

«Тревожные новости приходят из Дагестана. Глядя на толпу, громящую аэропорт в Махачкале в поиске евреев, я почему-то вспомнила, как совсем недавно буквально всей страной мы торжественно отметили 100-летие со дня рождения великого советского и российского поэта и писателя, прославившего родной Дагестан не только в России, но и во всем мире», — написала автор поста.

Великанова напомнила, что по всей стране прошли выставки, состоялся концерт в Кремле, где выступил президент России Владимир Путин.

«Люди читали стихи Гамзатова, учившего нас любви к малой и большой Родине к матери, к женщине, к людям… Что бы сказал Расул Гамзатович, глядя на беснующихся земляков?», — задается вопросом руководитель музея.

Автор отмечает, что сегодня тысячи дагестанцев плечом к плечу с русскими, башкирами, бурятами, татарами, уроженцами всех регионов России защищают интересы Родины на фронтах специальной военной операции.

«Имена достойных уроженцев Дагестана можно перечислять долго, но дела это не изменит — то, что произошло в Махачкале стало позором для всей республики.

Страшно осознавать, что в нашей стране, да еще во время тяжелых испытаний, может такое произойти», — продолжает она.

По ее мнению, для того, чтобы предотвратить возможное повторение ситуации, нужно организовать массовую просветительскую работу в области образования и культуры, направленную на формирование у всех граждан России единых представлений о культурных ценностях, о историко-культурном наследии, общей исторической памяти.

29 октября в аэропорт Махачкалы при приземлении рейса из Тель-Авива ворвалась толпа мужчин. Участники беспорядков устроили погромы. Аэропорт закрыли, вскоре власти Дагестана сообщили, что нарушителей порядка задержали. Аэропорт Махачкалы возобновил работу 30 октября.