Граждане Израиля не пострадали в беспорядках, которые накануне произошли в аэропорту Махачкалы, все они были вывезены и уже покинули этот город. Об этом в интервью RTVI заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«К счастью, среди пассажиров самолета никто не пострадал», — сказал он.

По словам дипломата, на борту были и граждане, у которых имеется израильский и российский паспорта, были те, у кого есть только израильский или только российский паспорт.

«Например, дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось — все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале», — продолжил посол.

Он также назвал «ужасным явлением» любое проявление антисемитизма.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим может быть связан с событиями в Дагестане.