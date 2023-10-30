В США олень разбил стекло и забежал в переполненный ресторан, напугав людей, пишет издание UPI.

Инцидент произошел днем в штате Висконсин. После того, как олень, выбежавший из леса, оказался внутри помещения, люди начали в панике разбегаться по сторонам, стараясь не вставать на пути у животного.

Впрочем, вызывать полицию и спасателей не пришлось — олень вскоре ушел сам. Перед этим животное забежало на кухню, возможно, в поисках еды, и затем покинуло ресторан через заднюю дверь.

Владельцы ресторана сделали из неожиданного визита оленя маркетинговый ход и объявили, что добавят в меню макароны с сыром за $2 в честь животного. О том, произошло с оленем после инцидента, не сообщается.

Ранее в Британии студентка сфотографировала редкого белого оленя, когда была на рыбалке с отцом.