Дети из челябинского поселка три недели учатся на дистанте из-за сломанного автобуса

В Челябинской области следователи проверят информацию об отсутствии подвоза детей из поселка Восточный Брединского района в школу и детсад, школьники третью неделю учатся дистанционно из-за сломавшегося автобуса. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По словам родителей, школьников перевели на дистант в начале октября, третью неделю дети учатся онлайн и не могут добраться до школы из-за поломки автобуса, который их перевозил.

В местной администрации сообщили, что автобус находится на ремонте и решить вопрос с перевозкой детей до его окончания невозможно.

«Ремонт будет произведен ориентировочно ко второму ноября. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в управление образования Брединского муниципального района», — говорится в сообщении администрации Брединского района.

Информацией об отсутствии подвоза детей заинтересовались в региональном СК, проводится проверка.

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