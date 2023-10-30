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В Кремле не комментировали предполагаемые меры в отношении участников событий в Махачкале

Песков не прокомментировал вероятные меры к участникам событий в Махачкале

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать меры, которые, вероятно, могут начать принимать против участников событий в Махачкале. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга с журналистами.

По словам Пескова, стоит подождать совещания президента России России Владимира Путина для предоставления ответов. Оно должно пройти в понедельник, 30 октября.

«Что касается митинга — дождемся сегодняшнего совещания», — подчеркнул Песков.

Планируется, что совещание главы государства РФ, посвященное обстановке в Дагестане, пройдет вечером.

До этого Российский союз туриндустрии заявил о спокойной обстановке на курортах Кавказа. Сведений об аннуляции забронированных туров сейчас не поступало, добавили в организации.

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в республике проводятся противниками России.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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