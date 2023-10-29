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Кардиолог рассказал о пользе отказа от курения

Кардиолог Минздрава Шляхто заявил, что отказ от курения снизит риск инсульта

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Shutterstock

Курение существенно увеличивает риск развитию инсульта, при этом отказ от этой привычки спустя два года понизит вероятность заболевания в два раза, рассказал главный внештатный специалист, кардиолог Министерства здравоохранения РФ Евгений Шляхто. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, риск инсульта окончательно может пропасть спустя пять лет после прекращения курения.

«Вклад курения в риск развития инсульта сопоставим с атеросклерозом и артериальной гипертензией. Если бросить курить, то через два года риск инсульта, ассоциированный с курением, снизится в два раза, а полностью нивелируется только через пять лет», — отметил Шляхто.

Как добавил кардиолог Минздрава, привычка курить значительно отображается на склонности к инсультам и в целом на риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того чтобы предотвратить возможность инсульта в дальнейшем, специалист советует отказаться также и от алкоголя, разных психостимуляторов.

Среди других важных мер профилактики инсульта — контроль за уровнем сахара в крови, артериальным давлением, обратил внимание кардиолог.

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября.

До этого врач Олеся Савельева подчеркивала, что курение, алкоголь и недосып могут мешать согреться.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение.

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