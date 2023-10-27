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Опрос показал, что Путину доверяют почти 80% россиян

ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78% россиян, иного мнения придерживаются 13%. Это показал опрос Фонда общественного мнения (ФОМ).

Опрос провели с 20 по 22 октября 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, отметили в Фонде.

Выяснилось, что 80% россиян считают, что Путин работает на своем посту скорее хорошо, а 9% скорее не одобряют деятельность главы государства.

До этого другое исследование опубликовал ВЦИОМ, который выяснил, что Путину доверяют 77,9% россиян. Деятельность же главы государства одобрили 74,6%. О недоверии и неодобрении действий президента заявили 17,8% и 15,5% россиян соответственно. Опрос проводили с 9 по 15 октября 2023 года среди граждан старше 18 лет.

Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев объяснил, что итоги исследования ВЦИОМ об отношении россиян к действующему главе государства Владимиру Путину точно отражают действительность, как она есть.

Ранее депутат Госдумы назвал не доверяющих Путину россиян гнилью, которую нужно уничтожить.

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