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Путин обсудит с правительством подготовку к зимнему сезону ЖКХ

Путин 25 октября обсудит с членами правительства подготовку к зимнему сезону ЖКХ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 25 октября, проведет совещание с членами правительства, которое состоится в формате видео-конференц-связи, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщили в пресс-службе, основной темой обсуждения станет подготовка к прохождению зимнего сезона.

«С докладами выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», — сказано в сообщении.

В Кремле добавили, что участники совещания также рассмотрят ряд текущих вопросов.

В апреле эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук рассказывал, что при низкой температуре в жилище вследствие неработающего отопления граждане смогут обратиться в прокуратуру или Госжилищинспекцию с заявлением о компенсации.

До этого ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что из-за природного феномена Эль-Ниньо зима в России будет «бракованной» и короткой.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России.

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