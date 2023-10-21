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Депутат Госдумы назвал не доверяющих Путину россиян гнилью, которую нужно уничтожить

Депутат ГД Гурулев призвал изолировать «оставшуюся гниль» в российском обществе

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Андрей Кречетов/Wikimedia

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал изолировать или уничтожить «оставшуюся гниль» в российском обществе. Такое резкое высказывание парламентарий позволил себе в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое на 80% доверяет президенту <...>, чтобы вся вот эта вот гниль, которая осталась, была если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — заявил Гурулев.

Он также прокомментировал предложения отменить президентские выборы в России, подчеркнув, что действующий президент Владимир Путин и так одержит верх над любым оппонентом, даже если «мы будем в носу ковыряться». А высокий рейтинг доверия Путину депутат назвал показателем сплочения общества.

Исследование, согласно которому Путину доверяют 77,9% россиян, ранее опубликовал ВЦИОМ. Деятельность же главы государства одобрили 74,6%. О недоверии и неодобрении действий президента заявили 17,8% и 15,5% россиян соответственно. Опрос проводили с 9 по 15 октября 2023 года среди граждан старше 18 лет.

Ранее в Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского главу региона.

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