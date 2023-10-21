Греция призвала обеспечить безопасность религиозных учреждений Ближнего Востока

Министерство иностранных дел Греции призвало все стороны конфликта на Ближнем Востоке обеспечить защиту мирного населения и безопасность религиозных учреждений. Так греческий МИД прокомментировал бомбардировку здания, прилегающего к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа, передает ТАСС.

«Защита мирного населения и безопасность мест отправления культа и религиозных учреждений должны обеспечиваться и уважаться всеми сторонами», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Десятки человек пострадали в результате удара Израиля по греческой православной церкви в секторе Газа. Министерство иностранных дел Палестины обвинило Израиль в ударе по храму Святого Порфирия.

Иерусалимский патриархат назвал произошедшее военным преступлением и подчеркнул свою приверженность выполнению религиозного и морального долга, несмотря на нападения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.