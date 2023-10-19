Выпускников 9-х классов призвали принимать в училища без результатов госэкзаменов

В России необходимо развивать систему среднего профессионального образования, считает руководитель всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков. Также нужно отказаться от проведения ЕГЭ и ОГЭ, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Выпускников девятых классов в профучилищах нужно принимать без ограничений, не ориентируясь на результаты госэкзамена, считает ученый.

«Потому что у нас сегодня острейшая нехватка средних профессиональных кадров. Особенно в сфере производства, в научно-технической сфере — именно средних профессионалов», — объяснил он свое мнение.

Сегодня в России необходимо уделить особое внимание развитию среднего профобразования по всем направлениям, среди которых — производство, сфера обслуживания, малый и средний бизнеса, питание, туризм, гостиничная и другие области, убежден Комков. По мнению ученого, сейчас как раз появился мировой тренд на освоение реальных профессий после девятого класса. Молодежь, по словам Комкова, больше не стремится получить «корочку об образовании», а хочет владеть востребованной специальностью.

В то же время желающих продолжить учебу и поступить в университет тоже нужно принимать в десятый класс без ограничений и «оглядок», уверен Комков. Причем важно отказаться от ЕГЭ и ОГЭ и вернуться к традиционной классической системе оценки по результатам учебы в школе, отметил он.

Напомним, в Госдуме ранее заявили, что 40% выпускников вузов и училищ не работают по специальностям. Решать вопрос кадрового дефицита депутаты призвали за счет распределения молодежи на рабочие места согласно их специальностям.