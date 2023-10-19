Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выпускников 9-х классов призвали принимать в училища без результатов госэкзаменов

Ученый Комков: выпускников нужно принимать в профучилища без ограничений

close
100%
НИУ ВШЭ

В России необходимо развивать систему среднего профессионального образования, считает руководитель всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков. Также нужно отказаться от проведения ЕГЭ и ОГЭ, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Выпускников девятых классов в профучилищах нужно принимать без ограничений, не ориентируясь на результаты госэкзамена, считает ученый.

«Потому что у нас сегодня острейшая нехватка средних профессиональных кадров. Особенно в сфере производства, в научно-технической сфере — именно средних профессионалов», — объяснил он свое мнение.

Сегодня в России необходимо уделить особое внимание развитию среднего профобразования по всем направлениям, среди которых — производство, сфера обслуживания, малый и средний бизнеса, питание, туризм, гостиничная и другие области, убежден Комков. По мнению ученого, сейчас как раз появился мировой тренд на освоение реальных профессий после девятого класса. Молодежь, по словам Комкова, больше не стремится получить «корочку об образовании», а хочет владеть востребованной специальностью.

В то же время желающих продолжить учебу и поступить в университет тоже нужно принимать в десятый класс без ограничений и «оглядок», уверен Комков. Причем важно отказаться от ЕГЭ и ОГЭ и вернуться к традиционной классической системе оценки по результатам учебы в школе, отметил он.

Напомним, в Госдуме ранее заявили, что 40% выпускников вузов и училищ не работают по специальностям. Решать вопрос кадрового дефицита депутаты призвали за счет распределения молодежи на рабочие места согласно их специальностям.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий