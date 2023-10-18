Небензя заявил о тысяче россиян и членов их семей среди заложников блокады Газы

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что заложниками блокады сектора Газа стали около 1 тыс. граждан России и членов их семей. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел РФ вновь посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль и на территорию Палестины.

До этого латинский (католический) патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла предложил обменять себя на заложников ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.