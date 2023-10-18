В КПРФ рассказали, что китайские СМИ им «одинаково важны»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал «Газете.Ru», что в КПРФ читают многие зарубежные СМИ, но особое внимание уделяют китайским и латиноамериканским. И следят за событиями, которые «почему-то не попадают в фокус внимания российских СМИ».

«Четыре китайских СМИ для КПРФ одинаково важны. Во-первых, это агентство «Синьхуа», которое выпускает свои материалы в том числе и в переводе на русский язык. Газета ЦК компартии Китая «Жэньминь Жибао» — она является самой известной газетой, поскольку это официальный орган правящей партии. Но самой тиражной газетой и очень влиятельной в Китае является газета «Гуанмин жибао». Вот эти издания, плюс то, что дает система китайских каналов CCTV, являются для нас главным ориентиром в получении информации о жизни Китая», — рассказал Новиков.

Депутат отметил и латиноамериканские издания — в регионе есть «близкие к коммунистическим» левые партии. Новости из стран Латинской Америки Новиков отслеживает по агентству Prensa Latina и телеканал Telesur.

«У нас выстроена целая система сбора и анализа. Есть много событий в мире, которые почему-то не попадают в фокус внимания российских СМИ. Но мы хорошо информированы об этих событиях. Как известно, в мире много коммунистических партий. Правящие — это Китай, Вьетнам, Куба, Северная Корея, Лаос. Близкие к коммунистическим левые партии: Сандинистский фронт Никарагуа, социалистическая в Венесуэле. Коммуникации с этими организациями, в том числе платформа Solidnet, позволяют нам общаться и получать дополнительную информацию о событиях, которые происходят в тех или иных странах, вырабатывать совместную позицию», — заключил он.

Ранее в КПРФ предложили ввести трудовые суды.