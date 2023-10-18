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Байден назвал главный приоритет США в конфликте Израиля с Палестиной

Байден заявил, что главный приоритет США — освобождение заложников ХАМАС

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что главным приоритетом для Соединенных Штатов является освобождение заложников, которых взяли в плен боевики ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«Освобождение захваченных боевиками ХАМАС заложников США рассматривают как высший приоритет», — говорится в сообщении.

Ранее Байден заявил, что опирается на данные Пентагона, заявляя о возможной ответственности палестинского движения ХАМАС за атаку на госпиталь «Аль-Ахли» в городе Газа. Так американский лидер ответил на вопрос о том, на чем основывается его заявление, что ответственность за атаку на эту больницу несет не Израиль, а «другая сторона» конфликта.

До этого Байден заявил, что его помощники начали сбор данных об ударе по больнице в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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